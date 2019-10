Kalleşlerin tuzakları tek tek imha ediliyor

Şanlıurfa, Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait bomba imha ekipleri PKK/YPG'lilerin tuzakladığı mayın ve patlayıcıları tek tek imha ediyor. Ev ev sokak sokak temizliğe devam eden bomba imha uzmanları, Resulayn'a döşenmiş binlerce mayın olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ekiplerimize havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan tacizler bugün de (dün) devam etmiştir. Birliklerimizin emniyeti kapsamında PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmiştir" denildi. Öte yandan güvenlik kaynakları teröristlerin Ayn El Arap (Kobani) bölgesine de tünel ve hendekler kazmaya başladığını söylüyor. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat ile PKK/YPG teröristlerinin Türkiye-Suriye sınırından 30 kilometre öteye çekilmesi süreci ise devam ediyor. TSK gelişmeleri an be an takip ediyor. Bu arada Hatay'da Amanos kırsalında düzenlenen operasyonla 1 terörist etkisiz hale getirildi.

