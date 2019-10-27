Kızı için kampa gitti ölümle tehdit edildi

BUGÜN NELER OLDU

TERÖR örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukların için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin Kandil'e karşı direnişleri 56'ıncı gününe girdi. 55 Ailenin sürdürdüğü oturma eyleminde anneler, bir kez daha evlatlarını geri istedi.Yedi yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, "Kızım kaybolduktan sonra kardeşimle birlikte Kandil'e gittim. Yanımıza gelen 3 kadın 'kızın bizde eve dönmeyecek' diyerek beni ve kardeşimi tehdit edince geri döndük. Kızıma ulaşmaya çalışırken, televizyonda Suriye'nin Kobani (Aynel Arap) kentinde olduğunu gördüm. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittim. Kızımı görmek için 10 gün Suruç'ta camide yattım. Ancak, daha sonra yanıma gele iki kişi, 'Kobani'ye geçemezsin' diyerek beni eve gönderdiler. Kızımın sağ olduğunu biliyorum, o'nu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.