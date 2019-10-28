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Son dakika: yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltında

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:56
Son dakika: Ankara yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltında

Alınan bilgiye göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

Ankara yabancı uyruklu 20 terör şüphelisi gözaltına alındı

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Son dakika: Ankara yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltında
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