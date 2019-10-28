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Son dakika haberi: Türkiye'ye yönelik ! ve Garanti'den açıklama geldi

Türkiye'ye yönelik olarak dün öğlen saatlerinden itibaren ciddi bir başlatıldı. ve Garanti Bankası olmak üzere bazı Türkiye merkezli şirketlere ve sitelelere siber saldırı yapıldı. Saldırı sonrası sitelerde büyük sorun oluştu ve müşteriler mağduriyet yaşadı. Garanti BBVA'nın Twtitter'dan yaptığı açıklama sonrası Türk Telekom da bugün siber saldırı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı , “Ülkemizin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.” ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:53
Son dakika haberi: Türkiye'ye yönelik siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama geldi

Türkiye'ye yönelik 27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan siber saldırı sonrası Türk Telekom'dan son dakika açıklaması geldi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın yazılı açıklamasında saldırının zamanında müdahale ile durdurulduğu aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan 'Siber Saldırı' ile ilgili Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç açıklamada bulunmuştur:

"Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir. Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir."

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Son dakika haberi: Türkiye'ye yönelik siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama geldi
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