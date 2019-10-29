Yurtta cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı yılı kutlamaları, dün yurdun dört bir yanında çelenk sunumlarıyla başladı. Kentlerin bayraklarla donatıldığı kutlamalarda renkli görüntüler de oluştu.
SAMSUN:
Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 100 yıl önce çıktığı Samsun'da, "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı.
ANKARA:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinden gelen Deniz Yıldızları Ortaokulunun 150 öğrencisi, Anıtkabir'de 60 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.
YOZGAT:
300 öğrenci, bedenleriyle 'Atatürk İmzası' koreografisi hazırladı.
TOKAT:
Lise öğrencileri esnaf ve vatandaşlara lokum dağıtarak davul ve zurna eşliğinde halay çekti.
İSTANBUL:
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Maslak'ta birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.
VAN:
Çelenk sunma törenin ardından, vatandaşlara ceviz ve badem ağacı fidanları dağıtıldı.
MALATYA:
Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Beydağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı okuyup, fidan dikti. Arguvan ilçesinde, Kaymakam Abdullah Şahin'in 5 yaşındaki oğlu Emin Şahin, çelenk sunumunda İstiklal Marşı okunduğu sırada, koşarak yanlarına gittiği askerlerle birlikte saygı duruşunda bulunarak selam durdu.
SİVAS:
İmranlı ilçesinde demir doğrama ustası Sıddık Demirer (56), 103 kilo civarındaki hurda parçalarını kullanarak, 4 metre boyutunda Atatürk Anıtı yaptı.
Barış SAVAŞ-Özgür ÖZDEMİRTuna ÇAM-Tarık YILMAZ-İlhan DEMİRCİOĞLU /
SABAH