Yurtta cumhuriyet coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı yılı kutlamaları, dün yurdun dört bir yanında çelenk sunumlarıyla başladı. Kentlerin bayraklarla donatıldığı kutlamalarda renkli görüntüler de oluştu.Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 100 yıl önce çıktığı Samsun'da, "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı.Kocaeli'nin Darıca ilçesinden gelen Deniz Yıldızları Ortaokulunun 150 öğrencisi, Anıtkabir'de 60 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.300 öğrenci, bedenleriyle 'Atatürk İmzası' koreografisi hazırladı.Lise öğrencileri esnaf ve vatandaşlara lokum dağıtarak davul ve zurna eşliğinde halay çekti.Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Maslak'ta birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.Çelenk sunma törenin ardından, vatandaşlara ceviz ve badem ağacı fidanları dağıtıldı.Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Beydağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı okuyup, fidan dikti. Arguvan ilçesinde, Kaymakam Abdullah Şahin'in 5 yaşındaki oğlu Emin Şahin, çelenk sunumunda İstiklal Marşı okunduğu sırada, koşarak yanlarına gittiği askerlerle birlikte saygı duruşunda bulunarak selam durdu.İmranlı ilçesinde demir doğrama ustası Sıddık Demirer (56), 103 kilo civarındaki hurda parçalarını kullanarak, 4 metre boyutunda Atatürk Anıtı yaptı.SABAH