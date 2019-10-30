Dış basında algı çalışması:  Türkiye’yi DEAŞ ile ilişkilendirme gayreti

Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşmasının önüne geçti. Operasyon ile birlikte tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Türkiye'nin hem saha da hem de masada başarıları çeşitli karşı hamleleri beraberinde getiriyor.

Uluslararası medya öteden beri Türkiye aleyhtarı yayınlarıyla Türkiye hakkında bütün dünyaya olumsuz algıları dolaşıma sokuyor. Türkiye'yi hedef alan bu operasyonlarda Türkiye'yi DEAŞ ile bağlantılı olarak gösterilmeye çalışılıyor.

ABD'nin Türkiye sınırı yakınında DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonuyla uluslararası medyada "Türkiye DEAŞ ile mücadelede ne kadar samimi?" şeklindeki ve benzeri tartışmaları sütunlarına, sayfalarına taşıyarak Türkiye'yi DEAŞ ile ilişkilendirmeye ve yan yana getirmeye çalışıyor.

TÜRKİYE KARŞITI KURUM VE KİŞİLERİ SAVUNUYORLAR

Uluslararası medyanın Türkiye'de yayın yapan internet siteleri ve dijital yayın platformları, Türkçe dilini kullanıyor ancak ülkemizi hedef alan teröristler ile kişi ve kurumları savunuyorlar. Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili haberlerde, FETÖ ve terör örgütü yerine "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" ifadelerini kullanıyorlar. Kirazlı Balaban Tepesi'ni Kaz Dağı olarak tanıtıyor ve vatandaşları tahrik etmeye yönelik canlı yayınlar yapıyor.

TÜRKİYE KARŞITI ORTAK YAYIN

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde Youtube'den ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı bulunmuyor.