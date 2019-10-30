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Cumhurbaşkanım 'den Başkan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Cumhurbaşkanı Hasan , Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı 'a tebrik mesajı gönderdi. Ruhani, mesajında "Türkiye ve İran'ın oynadığı rol, iki büyük komşu ülkenin birlikte hareket etmesi halinde bölge ülkelerinde istikrar, güvenlik ve barışın garanti altına alınmasında tayin edici olabileceklerini göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.10.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 23:08
İran Cumhurbaşkanım Ruhani'den Başkan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Ruhani, İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle zatıalinize ve ülkenizin halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgede son 10 yıldaki gelişmeler dikkate alındığında Türkiye ile İran'ın belirgin rollerinin sorunların çözümüne yardımcı olduğunu vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İran'ın oynadığı rol, iki büyük komşu ülkenin birlikte hareket etmesi halinde bölge ülkelerinde istikrar, güvenlik ve barışın garanti altına alınmasında tayin edici olabileceklerini göstermiştir."

Türkiye ile İran'ın tarihi, dostane ve kardeşçe ilişkilerinin sürekli olarak gelişmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Ruhani, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulmasının, söz konusu konseyin toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasının ve bunun yanında ekonomi, taşımacılık ve tarımla ilgili oluşturulan özel komisyonların bu ilişkiyi artırdığını ifade etti.

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İran Cumhurbaşkanım Ruhani'den Başkan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
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