Oyunu bozduk, intikam almaya çalışıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımları getirilmesini öngören yasa tasarısı ve 1915 Ermeni olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Skandal karara Türkiye sert tepki gösterdi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nce 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.Suriye Anayasa Komisyonu çalışmaları için Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir! Yasa tasarısı değil, bir karar. Dolayısıyla ABD yönetiminin de teyit ettiği gibi hiçbir bağlayıcılığı yok. Ama 'Hiçbir bağlayıcılığı yok' diye alınan karara göz yumacak değiliz. ABD gibi bir ülkenin içine düştüğü durum bakımından da gerçekten ibretliktir. Burada ABD yönetiminin tutumu önemli" dedi. ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal kararı ile ilgili siyasilerden den tepkiler geldi. Tepkilerden bazıları şöyle:Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum.Manidar bir zamanlamayla ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan karar, beyhude bir girişimdir. Bizim için, devletimiz için, milletimiz için yok hükmündedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar, eninde sonunda ellerine yüzlerine bulaştırdıkları çamurla baş başa kalacaktır. Bizim tarihimizde utanç yoktur. Bu milletin tarihinde leke yoktur. Soykırım lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler.Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri ASALA ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.Bu yasa tasarısı, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele etmedeki kararlılığını engelleyemez, yalnızca ikili ilişkilerimizin geleceğini tehdit altına alır ve bu ilişkilere zarar verir.