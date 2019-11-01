30 milyonluk temizlik vurgunu

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İzmir'de bir yandan dar gelirli ailelere verilen desteği kısıp, öğrencilere verilen yardımı tamamen kaldıran CHP'li Buca Belediyesi, diğer yandan belediyeyi 30 milyonluk zarara uğratan bir skandala imza attı. CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 51 çöp arabasını 15 aylığına 50 milyon TL'ye ihaleyle kiraladı. Oysa ki yeni araç satın alımı yapılsaydı ödenecek rakam 20 milyon lirayı geçmeyecekti. İhaleyi daha önce ihalelerde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 18 ay tutuklu kalan Aziz Yıldız'ın sahibi olduğu şirketin alması dikkat çekti. Duruma tepki gösteren Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu, "Bu vatandaşın parasını çarçur etmektir" dedi.