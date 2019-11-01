CHP'li Tanal TBMM'deki yemek fiyatları beğenmedi! Sosyal medyada tepki yağdı...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki balık fiyatlarını eleştirdi. Balıkların pahalı olduğunu söyleyen Tanal'a sosyal medyadan çok büyük tepki geldi.



''KIZILAY'DA 37.5 BUÇUK LİRA''

"Kızılay'ın göbeğinde balık restoranında deniz levreğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası, ekmeği vs. veriliyor" diyen Tanal, devamında şunu söyledi:

"TBMM Üyeler Lokantası'nda ise deniz levreği porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor. Demek ki 'Meclis'te her şey ucuz' değilmiş."



TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatları ucuzluğu nedeniyle daha önce birçok kez sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Daha sonra lokantada 1 TL olan çorba fiyatının, Divan Kurulu'nda alınan kararla birlikte 2 TL'ye yükseldiği ifade edilmişti.



İşte Tanal'ın pahalı bulduğu yemeklerin listesi;