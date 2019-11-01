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’nda toprak kayması

’nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisinde meydana gelen toprak kayması, ’nun Rize istikametinden istikametine giden yönünün kapanmasına neden oldu. Bölgede elektrik olmadığı öğrenilirken, söz konusu yolun bu gece trafiğe açılmayacağı belirtildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.11.2019 22:24 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 22:25
Karadeniz Sahil Yolu’nda toprak kayması

Olay, akşam saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi, Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İl genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur sonrasında Yeşilköy mevkisinde toprak kayması gerçekleşti.

Toprağın yolu kapatmasın sonrasında Rize istikametinden, Artvin istikametine giden yol kapandı. Polis ekipleri kapanan yola şerit çekerek, trafiği ters yönden ve tek şeritten akmasını sağladı.

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Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından temizleme çalışmaları başladı. Çalışmaların ardından toprak altında kalan herhangi bir araç olmadığı öğrenildi.

Bölgede elektrik olmadığı öğrenilirken, söz konusu yolun bu gece trafiğe açılmayacağı belirtildi.

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Karadeniz Sahil Yolu’nda toprak kayması
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