Terör örgütlerine karşı ortak irade

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti. Erdoğan ile Gakharia görüşmesinden iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi kararı çıktı.Ortak basın açıklamasında Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimizde maalesef biraz ara vermiştik. Bugün Dışişleri bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki Stratejik İşbirliği Konseyi'ni toplayacağız" dedi. Erdoğan, iki ülke arasındaki 1.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:Vatandaşlarımızın kimlik belgesiyle seyahat edebildiği Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağının Türkiye olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." İşbirliğini daha da güçlendireceklerini belirten Erdoğan, "Ticareti kolaylaştırarak, potansiyelimizden daha fazla yararlanmak için gerekli adımları atacak ve böylece işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.Başkan Erdoğan, savunma alanındaki işbirliğine değinerek, şöyle konuştu:"Savunma sanayi şirketlerimizle Gürcistan arasında daha sıkı ilişiklerin kurulmasını temenni ediyoruz. Özellikle Gürcistan'ın alt yapı, üst yapı çalışmalarında müteahhit firmalarımızın inanıyorum ki yapacak çok şeyleri var."FETÖ ve Türkiye'yi hedef alan bütün terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Gürcistan ile işbirliğine yönelik iradeyi teyit ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Gürcistan nasıl bizleri ata yurtlarımızdaki kardeşlerimize bağlayan bir köprüyse, Türkiye de Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür" dedi.Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiği için şeref duyduğunu belirtti. Gakharia, "Türkiye, Gürcistan'ını birinci ticaret ortağıdır. Ama daha büyük perspektiflerimiz var" dedi. Gakharia, Erdoğan'ı Gürcistan'a davet etti. Erdoğan da Yüksek Düzey İşbirliği Konsey toplantısını Türkiye'de yaptıktan sonra, önümüzdeki bahar ziyaretin olabileceğini söyledi. Gakharia da 'Kabul" diye yanıt verdi.