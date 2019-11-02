İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan DEAŞ'lılar hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ'lılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yakalanan DEAŞ üyeleri ülkelerine gönderilecek. Biz DEAŞ üyelerinin oteli değiliz, bunu kabul edemeyiz." açıklamalarını yaptı.

DEAŞ'LILARIN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI

Bakan Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır."

Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan DEAŞ üyesi iki Hollanda vatandaşı kadın, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor" dedi.