Türkiye’de dini özgürlükler güvence altında

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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya ile Papalık arasındaki Lateran Antlaşmaları'nın 90. yıldönümü nedeniyle Napoli Federico II Üniversitesi'nde düzenlenen "1929-2019: Devlet ve dini gruplar arasındaki ilişkilerin 90 yılı" başlıklı programda konuştu. Türkiye'nin diğer tüm din mensuplarına eşit mesafede yaklaştığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: "Türkiye'de dini özgürlükler anayasal güvence altındadır. Son 17 yılda bu alanda da önemli ilerleme kaydedildi. Devletimiz, eşit vatandaşlık anlayışıyla, diğer dinlerin mensuplarının sorunlarına da duyarlıdır."