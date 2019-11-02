Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye’de dini özgürlükler güvence altında

’de dini özgürlükler güvence altında

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 2.11.2019
Türkiye’de dini özgürlükler güvence altında
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya ile Papalık arasındaki Lateran Antlaşmaları'nın 90. yıldönümü nedeniyle Napoli Federico II Üniversitesi'nde düzenlenen "1929-2019: Devlet ve dini gruplar arasındaki ilişkilerin 90 yılı" başlıklı programda konuştu. Türkiye'nin diğer tüm din mensuplarına eşit mesafede yaklaştığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: "Türkiye'de dini özgürlükler anayasal güvence altındadır. Son 17 yılda bu alanda da önemli ilerleme kaydedildi. Devletimiz, eşit vatandaşlık anlayışıyla, diğer dinlerin mensuplarının sorunlarına da duyarlıdır."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de dini özgürlükler güvence altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN