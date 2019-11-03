Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan anneler, vatan nöbetinde bulunan askerleri unutmadı. Sabah saatlerinde, Gün Medya desteği ile kendilerine gönderilen şiş ve yünleri ellerine alan evlat nöbetindeki anneler, kolları sıvayarak atkı örmeye başladı. Bir hafta boyunca atkı örecek olan Diyarbakır anneleri, atkıları soğuk havalardan etkilenmemeleri için askerlere gönderecek. Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi.

HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler, Mehmetçiğe kazak ve atkı örüyor

"ASKERLERE KATKI SUNMAK İSTEDİK"

2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek askerlere katkı sunmak için onlara atkı ve bere ördüklerini söyledi. Altıntaş, "Biz Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğimiz ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladık. Mehmetçiğimiz bizim için savaşıyor, üşümesin bizim de bu harekata bir katkımız olsun, bir hafta içinde hazır olur göndeririz inşallah buradaki bütün arkadaşlarımız Mehmetçiğimize gönülden atkı ve bere örüyor. Biz her zaman Mehmetçiğimizin arkasındayız yanındayız. Bize bu malzemeleri gönderen Gün Medya Gurubuna ve başkanı Cengiz Aygün'e teşekkür ediyoruz" dedi.

"MEHMETÇİĞİMİZ ÜŞÜMESİN"

Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine katılan İmmihan Nilifırka, Mehmetçiğe atkı ve bere örmeye başladıklarını kaydederek, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını söyledi. Nilifırka, "Allah Mehmetçiğimizi korusun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Atkı ürüyoruz onlar için örmeye devam edeceğiz. Bir katkımız olsun Mehmetçiğimiz üşümesin" diye konuştu.

"MEHMETÇİK ÜŞÜRSE BİZ DE ÜŞÜRÜZ"

Van'da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum'a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK'lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Sorgun'un (28) teyzesi Halime Şehitoğlu ise, Mehmetçiklere destek sunduklarını söyledi. Şehitoğlu, "Mehmetçiğimize rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bütün evliyalar onlarla beraber olsun. Onlar var ise biz de varız, onlar yoksa biz de yokuz. Allah razı olsun hepsinden rabbime emanet ettim. Allah onları her türlü kötülükten korusun. Onlara şu anda atkı örüyoruz, onlara bir katkı olsun diye, onlar üşümesin onlar üşürse biz de üşürüz. Dağda taşta rabbim onları her türlü afetten korusun" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından anneler, Mehmetçiklere asker selamı göndererek, askerlerin yanlarında oldukları mesajını verdiler.