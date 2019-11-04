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'da Suriyeli üç şüphelisi tutuklandı

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.11.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 19:20
Ankara'da Suriyeli üç DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yenimahalle'de bir markete geçen hafta düzenlenen bombalı saldırının ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu biri kadın altı şüpheli adliyeye getirildi.

Soruşturma savcısı, şüphelilerden Ahmet S, Zeyneb S. ve Mahmut Ş'yi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcı, serbest bıraktığı diğer şüpheliler için ise hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.

Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcının talebi doğrultusunda şüphelilerden üçünü tutukladı, diğerlerine ise adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlayıcı madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen kablo, devre ve kumanda gibi malzemeler bulunduğu, ayrıca bir şüphelinin elinde TNT artığına rastlandığı öğrenildi.

Yenimahalle'de bir markete geçen hafta bırakılan el yapımı bomba maddi hasara yol açmıştı.

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Ankara'da Suriyeli üç DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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