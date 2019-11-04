Cumhurbaşkanlığı’ndan sosyal medya uyarısı

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi vatandaşları cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma olan 'nomofobi' ve başkalarının ne yaptığını sürekli olarak izleme arzusu olan 'fomo'ya karşı uyardı. Ofisten yapılan açıklamada, TÜİK verilerine göre Türkiye'deki hanelerin yüzde 96'sında cep telefonu bulunduğu ve kullanım amaçları arasında sosyal medyanın ilk sırada yer aldığı belirtildi. Nomofobi'nin ve fomo'nun modern çağın hastalıkları olduğu belirtilen açıklamada, "Sosyal medyanın tutsağı olmayın" uyarısı yapıldı.