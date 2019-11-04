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Şehit , 'da toprağa verildi

'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Mehmet Yaralı (23), memleketi 'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.11.2019 17:10
Şehit Uzman Çavuş, Konya'da toprağa verildi

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, dün eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Yaralı'nın cenazesi bugün memleketi Konya'ya getirildi. Sancak Camiinde düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri ile şehidin annesi Havva, babası Ahmet, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Baba Ahmet Yaralı, oğlunun tabunun başında, ''Hakkını helal et paşam. Bir oğlum daha var. Onun canı da vatan için feda olsun'' dedi.

Törene katılanlara "Hakkınızı helal edin" diyen baba Yaralı, oğluna asker selamı vererek veda etti. Şehit Yaralı, kılınan cenaze namazın ardından Yediler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş, Konya'da toprağa verildi
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