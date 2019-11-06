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Adıyaman merkezli FETÖ/ operasyonunda 6 gözaltı

Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.11.2019 13:40
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.D, M.Ö, A.Ş. E, O.Y, İ. B. ve Ö.G. adlı zanlılar gözaltına alındı.

Zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Bu arada, diğer üç zanlının ise yurt dışında olduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı
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