Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Alman ırkçılar, iki ay içinde ikinci kez Türk lokantasına saldırdı

Alman ırkçılar, iki ay içinde ikinci kez lokantasına saldırdı

'da kökenli iş yerlerine yapılan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Frankfurt yakınlarında Enkheim yerleşim yerinde faaliyet gösteren "Enkheimer Kebap evi" isimli Türk kökenli lokanta iki ayrı ırkçı saldırıya uğradı. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen saldırının ardından 13 bin euroluk maddi hasar meydana geldi. İşyeri sahibi, polisin tutumunun da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.11.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 18:16
Alman ırkçılar, iki ay içinde ikinci kez Türk lokantasına saldırdı

Gecenin geç saatlerinde Neo Naziler tarafından camlarının kıran Türk lokantasının saldırıya uğramasına Enkheim'da ikamet eden Almanlar tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Almanya'da ırkçı saldırı: Türk taksiciyi darp ettiler!

ALMAN KOMŞULAR SAHİP ÇIKTI

Yıllardır Türk ve diğer yabancılarla huzur içinde yaşadıklarını belirten Almanlar, komşularına yapılan saldırının kendilerine yapıldığını belirterek tepkilerini ortaya koydu.

Yine Almanya, yine ırkçı saldırı

SÖZLÜ SALDIRILARDAN SONRA İKİ FİZİKİ SALDIRI OLDU

"Enkheimer Kebap evi" sahibi Murat Bayrak 6 yıldır lokanta işletmeciliği yaptığını ve bu zamana kadar defalarca sözlü saldırıya maruz kaldığını ve son iki ayda iki fiziki saldırısı uğradığını ifade ederek, "Saldırıdan sonra bölgemizde faaliyette bulunan Alman sivil toplum örgütleri tarafından bizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini bildirdi. İki ay önce yapılan saldırıdan sonra polis dışarıyı gösteren kameraları söktürdü. Şüphelendiğimiz şahısları takibe bile almadı. Önlem almadılar ve bu vurdumduymazlık ırkçıları cesaretlendiriyor" dedi.
Bayrak ayrıca polisin tutumunun da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman ırkçılar, iki ay içinde ikinci kez Türk lokantasına saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN