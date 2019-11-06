Alman ırkçılar, iki ay içinde ikinci kez Türk lokantasına saldırdı

Gecenin geç saatlerinde Neo Naziler tarafından camlarının kıran Türk lokantasının saldırıya uğramasına Enkheim'da ikamet eden Almanlar tepki gösterdi.

ALMAN KOMŞULAR SAHİP ÇIKTI

Yıllardır Türk ve diğer yabancılarla huzur içinde yaşadıklarını belirten Almanlar, komşularına yapılan saldırının kendilerine yapıldığını belirterek tepkilerini ortaya koydu.

Yine Almanya, yine ırkçı saldırı

SÖZLÜ SALDIRILARDAN SONRA İKİ FİZİKİ SALDIRI OLDU

"Enkheimer Kebap evi" sahibi Murat Bayrak 6 yıldır lokanta işletmeciliği yaptığını ve bu zamana kadar defalarca sözlü saldırıya maruz kaldığını ve son iki ayda iki fiziki saldırısı uğradığını ifade ederek, "Saldırıdan sonra bölgemizde faaliyette bulunan Alman sivil toplum örgütleri tarafından bizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini bildirdi. İki ay önce yapılan saldırıdan sonra polis dışarıyı gösteren kameraları söktürdü. Şüphelendiğimiz şahısları takibe bile almadı. Önlem almadılar ve bu vurdumduymazlık ırkçıları cesaretlendiriyor" dedi.

Bayrak ayrıca polisin tutumunun da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.