FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası devam etti

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

İddianamedeki ve mütalaadaki suçlamaları reddeden sanıklar, darbe girişimine katılmadıklarını, emir komuta zinciri kapsamında hareket ettiklerini, terör saldırısı kapsamında karargaha çağrıldıklarını savundu.

Sanıklar, kimseye ateş etmediklerini, darbe kapsamında hareket etmediklerini iddia ederek, hiçbir terör örgütüne veya cemaate üye olmadıklarını, örgütün çıkarları kapsamında hareket etmediklerini öne sürdü.

Sanıklar, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Duruşma, yarına ertelendi.