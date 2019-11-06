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'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 16:57

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Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası
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