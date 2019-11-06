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Son dakika haberi... MSB duyurdu 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirildi

MSB: tarafından tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, /YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 12:20
Son dakika haberi... MSB duyurdu 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi... MSB duyurdu 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirildi
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