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O hainden ’da kara propaganda

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 6.11.2019
O hainden Almanya’da kara propaganda
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası kapatılan Nokta Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni olan firari Cevheri Güven, Almanya'da ortaya çıktı. Türkiye aleyhine kara propaganda içerikli yayın yapmaya devam eden Güven örgütün medya yapılanmasına yönelik soruşturmada aranıyor. Güven'e İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22.5 yıl hapis cezası vermişti. Güven, 2015'te tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca yurtdışına kaçmıştı. Güven hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
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O hainden Almanya’da kara propaganda
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