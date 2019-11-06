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Son Dakika: Ankara'da PKK operasyonu

Ankara'dan son dakika teröre darbe haberi geldi. şüpheliler emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:23
Son Dakika: Ankara'da PKK operasyonu

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında (TJA) faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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Son Dakika: Ankara'da PKK operasyonu
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