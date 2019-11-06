Son Dakika: Ankara'da PKK operasyonu

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında (TJA) faaliyet gösterdiği belirlendi.
Bunun üzerine sabah erken saatlerde TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.