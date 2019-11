Teröristler çıkmadı seyirci kalmayız

* Bizi 'Teröristleri buradan çıkarttık, buralar teröristlerden arındırıldı" laflarıyla aldatamazsınız, gereğini yaparız

* Güvenli bölge sınırları içinde hâlâ teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Ne Tel Rıfat'ta Ne Münbiç'te ne Resulayn'ın doğusunda hâlâ teröristler çıkarılmış değil. ABD, PYD/YPG ile devriye yapıyor kendine göre.

* Bunlar mertçe mücadeleyi bilmez. Her işleri sinsilik ve tuzak kurma üzerine. Her gün birileri çıkıp ülkemizi tehdit ediyor. Arada bir de mektuplar yazıyor.

* Bizi yaptırımla korkutmak isteyenler sadece milletimizden emir alacağımızı bilmiyor. Kendi kurduğunuz DEAŞ ile katlettiğiniz yüzbinlerce masumun vebalinden kurtulamazsınız.

* Türkiye'yi terör örgütleriyle kuşatmaya kalkanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik.

* Teröristler çıkmazsa seyirci kalmayacağız. Türkiye, Irak ve Suriye'de tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelesini sürdürecek.

* Ülkemizin ve milletimizin istiklaline onuruna halel getirecek her türlü davranışı, teklifi peşinen reddediyor, sahiplerine iade ediyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

ÖNÜNDE, ARKASINDA KİM VAR BAKMADAN: Hem sınırlarımızın içinde hem dışında, nerede ülkemize doğrultulmuş bir silah varsa, önünde arkasında kim var bakmadan üzerine gidip imha ettik, etmeye devam ediyoruz.

ÇOK YÜZLÜSÜNÜZ: Türkiye, dünyada terörle mücadele konusunda en büyük mücadeleyi veren, en büyük kayıpları yaşayan ve aynı zamanda en büyük başarıları elde etmiş bir ülkedir. PKK terör örgütü 1984'ten beri devletimize ve milletimize saldırmakta. Diyarbakır'daki il teşkilatını niye terk ettiniz? Ey Batı, orada il teşkilatının önündeki anneleri niye görmediniz, niye görmüyorsunuz? İşinize gelmiyor. Siz ikircikli de değilsiniz, siz çok yüzlüsünüz.

KİMSE DURMAMIZI BEKLEMESİN: Teröristler çıkmazsa seyirci kalmayacağız. Türkiye, Irak ve Suriye'de tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelesini sürdürecek. Kimse bizden bunu durdurmamızı beklemesin.

FETO PROJEDİR: 1999'da Amerika'ya sığınan terörist başı Feto, bugüne kadar acaba Amerika'da niye tutuluyor. Mahkemelerimizin verdiği 90'ı aşan dosyayı bunlar gördükleri halde acaba bunu orada niye saklıyorlar? Bu, bulunmayan bir hint kumaşı değil. Teröristbaşı Feto, bir projedir. Bir proje olarak da şu anda Amerika'da 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır. Ama öbür taraftan bizde bir şey olduğu zaman, 'Bunu bize gönderin.' Kusura bakmayın. Ha Apo ha Feto, hiçbir farkı yok.







DEAŞ'I KURAN SİZSİNİZ: Barış Pınarı Harekatı'mızı başlatmadan önce, ülkemize böyle bir adım atmaması konusunda ne büyük tehditler savrulduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Asarız, keseriz, vururuzdan başlayan bu tehditlere rağmen Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık mı? Başlattık. Peki, bizi asan, kesen, vuran oldu mu? Olmadı. Niye? Çünkü bunlar mertçe mücadele etmeyi bilmezler. Her işleri sinsilik ve tuzak kurma üzerine. Her gün birileri çıkıp ülkemizi tehdit ediyor. Arada bir de mektuplar yazıyor. Meclislerinde bizim için hiçbir hükmü olmayan kararlar alıyorlar. Gazetelerinde mürekkebinden kin ve kan damlayan yazılar yazıyorlar. Böyle yapınca Türkiye korkup geri mi çekiliyor? Siz YPG/PKK'yı terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca, bu eli kanlı katiller ibra mı oluyor? Elbette hayır. Kendi elinizle kurduğunuz, ipinin de hala siz de olduğunu artık itiraf ettiğiniz DEAŞ denen ucubeyle mücadele bahanesiyle katlettiğiniz yüzbinlerce masumun vebalinden kurtulamazsanız. Bizi yaptırımla korkutmaya çalışanlar, bizim için tek yaptırım merciinin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba. Bize kendi isteklerini dikte etmeye çalışanlar, bizim sadece milletimizden emir alacağımızı da bilmiyorlar galiba. Türkiye'yi müstemlekeleriyle karıştıranlar, gerçeği görmek için bundan daha açık ne tür bir bilgi, belge, karar bekliyor olabilirler? Tekrar söylüyorum. Bu bayrak inmez. Bu ezan susmaz. Bu ülke bölünmez. Bu millet diz çökmez. Bu devlet, inşallah, ilelebet payidar kalır.

ABD VE RUSYA'YA MUTABAKAT UYARISI: Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatlara bağlıyız. Bir şartla, muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir. Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizi 'Teröristleri buradan çıkardık, buraları teröristlerden arındırıldı.' laflarıyla aldatamazlar. Ne Tel Rıfat ne de Münbiç ne Resulayn'ın doğusuteröristlerden arındırılmış değil.

PETROLÜ TERÖRİSTLERLE İŞLETECEK: 'Petrolü ben çok severim.' dediği zaman ne var orada? Petrolün yanında petrolü beraber üreteceği teröristler var. Oraları bu teröristler işletiyordu. Bütün geçim kaynakları orasıydı. Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenliyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.

SAHİPLERİNE İADE EDİYORUZ: Türkiye ile eşit şartlarda müzakere etmeye, anlaşmaya hazır olan herkese ülkemizin kapıları da gönül kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin ve milletimizin istiklaline, istikbaline, onuruna halel getirecek her türlü davranışı, teklifi, ifadeyi peşinen reddediyor, sahiplerine iade ediyoruz. Bugünkü mektubumuz bu kadar.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden rahatsız olanlar var, biliyorum. 'Geleneğimize ters' diyorlar. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Acaba Gazi, parlamenter sistem ile mi idare etmişti ülkeyi? Bakıyorsun gelişmiş ülkelere, ya başkanlık ya yarı başkanlık. Dert başka... AK Parti ile Cumhur ittifakı! Bu rahatsız ediyor. Millete gidildi. Millet 'evet' dedi. Bundan sonra sizin konuşmanız laf-ı güzaftır.

ÖĞRENİM BURSLARINA YÜZDE 10 ARTIŞ MÜJDESİ

2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredi veya bursu bu rakamları 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktora bin 650 lira olarak uygulanacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.



DÖVİZ, FAİZ, ENFLASYON ÜÇGENİNDE KURULAN OYUNU BOZDUK

Başkan Erdoğan konuşmasında ekonomiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan konuşmasının ekonomi konusundaki satırbaşları;

DÜNYANIN 13'ÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİYİZ: Ekonomiyi fevkalade ileri taşıdık. 2013-2018 arasında ortalama yüzde 5.8 büyüdük. Milli gelirimizi ağır saldırıya rağmen 790 dolar seviyesinde tuttuk. Satın alma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi durumundayız. Küçük bir hamleyle bu listede kısa sürede birkaç basamak birden yükselebilecek bir yerdeyiz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara, genel ticaret sistemine göre de 180 milyar dolara çıkardık. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar fazla verir hale geldi. Biz cari denge meselesini terörle mücadele gibi beka meselesi olarak görüyoruz. Onun için de bu konudaki kararlı duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Döviz rezervlerimiz toparlandı, 105 milyar dolar seviyesine yükseldi. Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan oyunu bozduk. Türkiye'nin başarısıyla hüsrana uğradılar, hırçınlaştılar, terbiyesizleştiler, pervasızlaştılar.

IMF'DEN ÜLKEYİ BİZ KURTARDIK: Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış konuşuyor, güya ekonomiden de anlıyormuş. IMF'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddini bileceksin. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar Türkiye veriyor, almaktan vazgeçtiler. Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni kişiye iş sağlayarak, istihdam rakamını 29 milyona yükselttik.

GÖREVDEN ALDIK! ÇÜNKÜ LAF DİNLEMİYOR ADAM: Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşla yola devam ettik. Dedik ki; böyle, böyle faiz oranlarını düşüreceğiz.



FAİZ KALKINMANIN KARŞISINDAKİ EN BÜYÜK ZULÜMDÜR

Faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları, istihdamı, üretimi durdurur, sizin büyümenizi de engeller. Biz adımları atınca hava değişti, enflasyonda tek haneliye düştü.



Enerji altyapımızın geliştirilmesi konusunda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını katbekat aşan başarılar yakaladık. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 56 bin 700 megavat ilaveyle 88 bin 550 megavata yükselttik. En büyük başarıyı da yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminde gösterdik. Halihazırdaki kurulu gücümüzün 52 bin 657 megavatı yerli kaynaklarla gerçekleştiriliyor.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARARIMI VERECEĞİM

Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısından çıkışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. İşte Erdoğan'ın cevapları;

(ABD ziyaretine ilişkin kararına yönelik soru üzerine) Gitmeden önce Trump ile bir telefon görüşmesi yapacağız, o telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim.



ESEFLE KARŞILADIM

(YİK üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili) Kendisi de bir hukukçu olduğuna göre, KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bunu kendi aramızda değerlendireceğiz. Şık bir açıklama değil, kabullenmek de bunu doğru değil.

(Rusya'dan savaş uçağı alımıyla ilgili) S-400'ü alırken bir yerlere sorduk mu? Sormadık, aldık. Buna da karar verirsek alırız.







AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına, KKTC Ulusal Birlik Partisi heyeti ve Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sude Yaren Uzunçavdar da katıldı. Erdoğan, konuşması öncesinde Uzunçavdar ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.