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Teröristler için ödül 10 milyon TL’ye çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 6.11.2019
Teröristler için ödül 10 milyon TL’ye çıkarıldı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılması ve terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek para ödülüne ilişkin yönetmelik dün Resmi Gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanlığının düzenlediği yeni yönetmeliğe göre, terör örgütü yöneticilerini ihbar edene verilen ödül 4 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Yönetmeliğe göre 10 milyon TL'nin ihbar edilen teröristin örgütün üst düzey yöneticisi olması veya işlenen suçun toplumda infial oluşturması durumunda verilebileceği kaydedildi. Ödül için ihbarı yapan kişinin kamu görevlisi olmaması gerekiyor.
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