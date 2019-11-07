Para verip, çocuklara bomba taşıttırdılar

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtı bölgelerinde bombalı saldırılarda çocukları kullanıyor. Örgüt çocuklara para verip bomba yüklü motosikleti ya da paketi istedikleri yere bıraktırıp, uzaktan kumandayla patlatıyor. İstihbarat görevlilerinin hazırladığı raporda terör örgütünün, son 3 yılda 157 sivilin hayatını kaybettiği 24'ü bombalı araç, 17'si çöp konteynerine bırakılan bomba olmak üzere 41 ayrı saldırıda çocukları kullandığı tespit edildi. Yakalanan çocukları şunları anlattı: C-4 ile güçlendirilmiş 20 kilo bomba ile yakalanan B.A.(14): Arkadaşlarımda telefon görmüştüm. "Motosiklet taşıdık Behri de bize verdi" deyince ben de gittim. 250 dolar verdi. Motoru Afrin'e bırakacaktım. 11 yaşındaki A.A.: Örgüt ağabeyimi kaçırdı. Münbiç'te Beşar el Berhuş "Ağabeyini kurtarmak istiyorsan bombalı motosikleti Fırat Kalkanı bölgesine bırakacaksın' dedi. Ben de istenen yere bıraktım.