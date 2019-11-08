8 Kasım Cuma Hutbesi! Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi haftasında aile değerleri anlatılacak...

Dünyaya müslümanlığı tebliğ eden, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s) teşfifinin yıldönümü olan bu rahmetli gecede Müslümanların elleri göğe açılacak. 8 Kasım Cuma hutbesi konusunda da müminlerin araştırmaları sürüyor. MEVLİD-İ NEBİ; Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaki hutbe konusu olacak. Mevlid gecesini takip eden hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak idrak edilecek. Bu haftanın teması ise Diyanet tarafından "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendi. Bugünkü Cuma hutbesinde de bencilliğin, sevginin maddi kaygılar içinde hapsedildiği dünyada aile değerlerinin zarar gördüğü ifade edilecek.

8 KASIM CUMA HUTBESİNDE AİLE DEĞERLERİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜ ANLATILACAK

İŞTE BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİ!

Muhterem Müslümanlar! Bugün Cuma; müminlerin bayramı. Bu gece Mevlid-i Nebi gecesi; insanlığa İslam'ı tebliğ eden, hakkı ve hakikati öğreten, cennete giden yolda rehberlik edip her haliyle en güzel örneğimiz olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'in dünyayı teşriflerinin yıldönümü. Bizleri özü güzel, sözü güzel son Peygambere ümmet olmakla şereflendiren Yüce Rabbimize hamd ü senalar olsun. O'nun âlemlere huzur, rahmet ve güven elçisi olarak gönderdiği Resûl-i Zîşân Efendimize, âline ve ashabına salât ve selâm olsun.

Aziz Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), insanlığı huzura ve kurtuluşa çağıran bir davetçi, hatadan ve isyandan uzaklaştıran bir uyarıcıydı. "Bir mümin neye inanır? Bir Müslüman nasıl yaşar?" sorusunun en mükemmel ve canlı cevabıydı. Muhabbet, şefkat, vefa, cesaret ve feraset gibi erdemler onun şahsında adeta ete kemiğe bürünmüştü. Zayıflar, güçsüzler, mağdur edilenler onunla yeniden insan olmanın saygınlığını kazanmıştı. O, öyle merhamet sahibiydi ki onu yok etmek isteyenler bile hidayete ererek onda hayat bulmuştu. Nitekim cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar, onun yolundan giderek, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.