Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

'de yakalanan 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi

'de terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan uyruklu 4 şüpheli adliyeye getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.11.2019 12:26
Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında DEAŞ eğitim sorumlusu olduğu ilerisi sürülen R.H'nin de bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün, jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN