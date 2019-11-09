Akbaşoğlu’nun annesine son görev

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AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Akbaşoğlu için Başkan Erdoğan'ın cuma namazını da kıldığı Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, Mustafa Demir, Hacı Osman Akgül, Ahmet Hamdi Çamlı, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Akbaşoğlu ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardın dan Başkan Erdoğan, Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesini tabuta omuz vererek cenaze aracına kadar taşındı. Akbaşoğlu, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.