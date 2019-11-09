Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakaladı

BUGÜN NELER OLDU

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu madde ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adlî mercilere sevk edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda 2 adet kurusıkı silah ve 46 adet fişek, 7 adet 9 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 79 adet fişek, 1 adet 7,65 çapında kurusıkıdan bozma ruhsatsız ateşli silah ve 5 adet fişek ile 4 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.