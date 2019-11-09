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'de polis 13 aranan şahsı yakaladı

polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 13 kişiyi yakalarken, 14 adet de silah ele geçirdi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.11.2019 13:59
Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakaladı
Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu madde ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adlî mercilere sevk edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda 2 adet kurusıkı silah ve 46 adet fişek, 7 adet 9 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 79 adet fişek, 1 adet 7,65 çapında kurusıkıdan bozma ruhsatsız ateşli silah ve 5 adet fişek ile 4 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
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Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakaladı
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