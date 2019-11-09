DEAŞ’lıların iadesine pazartesi başlıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı. Törende Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da hazır bulundu. Türkiye'nin yakaladığı DEAŞ mensuplarının iadesine değinen Bakan Soylu, "Avrupa'ya diyoruz ki 'Bunları size göndereceğiz, 3 tane, 5 tane, 10 tane göndereceğiz'. Bunlar bizim insanımız değil ki sizin kendi insanlarınız. Oradan paketlemiş göndermişsiniz. Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar. 'Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın'. Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da, silseniz de saklasanız da, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da, sizin ülkenize göndereceğiz" dedi.