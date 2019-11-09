Geleceğe Nefes Seferberliği çifte dünya rekoruna hazır

11 Kasım'da Çorum'da '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru kırılırken, Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında fidan diken vatandaşların çekeceği fotoğraflar ile 'En büyük online fidan diken insan fotoğrafları albümü' rekoru kırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Seferberliği, iki Guinness Dünya Rekoru ile taçlanacak. 11 Kasım'da saat 11:11'de 3 saat içinde 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan dikilirken, halen Endonezya'nın 232.647 fidanla sahip olduğu '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru, Çorum'da 1 saatte bu sayıdan daha fazla yapılacak dikim ile Türkiye adına tescil ettirilecek.

Geleceğe Nefes Seferberliği ile Türkiye adına tescil ettirilecek diğer Guinness Dünya Rekoru ise, 'Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü' olacak. Bu rekor için, 11 Kasım'da fidan dikenlerin fidan dikim süresi 3 saat içinde ve sonrasında çektikleri fidan diken insan fotoğraflarını www.gelecegenefesalbum.com sitesine girerek yüklemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın, çekecekleri fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gereken teknik koşullar, www.gelecegenefesalbum.com sitesinde bulunuyor.

PAKDEMİRLİ: HALKIMIZI REKORA ORTAK EDİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu iki tarih rekora imza atmak için tüm vatandaşlara çağrı da bulunarak, "Geleceğe Nefes Seferberliği halkımızdan büyük bir destek gördü. Çorum'da 1 saat içinde en fazla fidanı dikme rekoru için hazırız. İstedik ki ikinci bir dünya rekoru da kıralım ve, fidanlar gibi bir rekora da halkımız ortak olsun. Bunun için de 11 Kasım'da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm hazırlanacak. Vatandaşlarımız, fidan dikerken çektikleri fotoğrafları bize gönderecek ve biz de bunu 'Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na tescil ettireceğiz" dedi.