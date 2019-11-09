Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Bodrum'da batan bottaki 6 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi: 'da batan bottaki 6 kişi kurtarıldı

Muğla'nın ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.11.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 11:38
Son dakika haberi: Bodrum'da batan bottaki 6 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Antalya siyanür ölümü hakkında son dakika gelişmesi! 4 kişilik aile yok oldu; çocuklar el ele..
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bodrum'da batan bottaki 6 kişi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN