“Direnmeyin” diyen FETÖ’cü polislere 18 yıl hapis talebi

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında direnenlere 'direnmeyin' diyen 6 emniyet personeli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 6 şüphelinin 8.5 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede şüphelilerin 15 Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı belirtilerek polis arkadaşlarını FETÖ'cü darbeye karşı nasıl pasif hale getirmeye çalıştıkları tek tek anlatıldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Abdülkadir Ü., ddianameye göre darbeye karşı gelme noktasında amirleri tarafından verilen emirleri yerine getirmedi. O gece saat 23.00'te sivil kıyafetli ve silahsız olarak Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek mesai arkadaşlarına, "Askerler gelirse silahları teslim edin, artık bu iş bitti" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.Bu arada Sakarya'da FETÖ üyeliğinden yargılanan eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün mal varlığına tekrar tedbir kondu.