İntihar vakalarını ideolojik malzeme yaptılar!

İstanbul'un Fatih İlçesi'nde dört kardeşin geçtiğimiz salı günü kapılarına "Dikkat siyanür var" yazılı not astıktan sonra intihar etmelerinin ardından yabancı medyada kara propaganda yapılmıştı. Dört kardeşin intiharı ardından yabancı haber kaynaklarında Türkiye'ye yönelik ekonomik anlamda algı operasyonu yapıldıktan sonra intiharı suiistimal eden bazı gruplar da aynı söylemi tekrarlamaya başladı.

DÖRT KARDEŞİN İNTİHARI SUİİSTİMAL EDİLDİ

Gezi kalkışmasında olduğu gibi harekete geçen gruplardan bazıları, 'Ekonomik' koşullardan dört kardeşin intihar ettiğini ve bunun sorumlusunun da iktidar olduğunu belirterek intiharı suiistimal etmeye devam etti. Psikolojik tedavi gören kardeşlerin intihar eylemini bile Türkiye'yi karalama ve zor durumda bırakma amacıyla kullanan bu gruplardan biri de DirenÜniversite grubuydu.

OTPOR/CANVAS' TARZI EYLEMLER GEZİYİ HATIRLATTI

İstanbul Kadıköy İlçesi'nde sokağa çıkan Diren Üniversite isimli grup Joker, Guy Fawkes, Salvador Dali maskeleri takarak, "#Susamam, Yoksullukları intihara sürükleyen kapitalist düzeniniz batsın. DirenÜniversite" yazılı pankart ile yürüyüş yaptı. Dört kişilik ailenin intiharı suiistimal eden bu tarz eylemleri, dünya çapında 'Otpor/CanvaS' adı verilen 'Direniş' anlamına gelen grup üzerinden yapılan eylemleri andırıyordu. Türkiye'de daha önce de gezi kalkışmasında bunun gibi bazı yöntemler denenmişti.

AÇIKLAMA YAPILDIĞI HALDE MANİPÜLASYON YAPTILAR

Türkiye'de bir hareket başlatma amacı güttükleri hazırladıkları videoda da ortaya çıktı. Dünya çapında bazı eylem tarzlarına benzeyen Diren Üniversite grubunun hazırladığı video bile sosyal medyayı ve toplumu manipüle etmeye yönelik hazırlanan bir video olduğunu gösterdi. Bire bir benzer yöntemlerin yani Joker, Guy Fawkes, Salvador Dali gibi maskeleri takarak kitlesel eylemlere dönüştürme faaliyetleri dünyada da çokça kullanılan bir yöntem olduğu biliniyor.

"EV KARDEŞLERİN ADINA DEĞİLDİ, İNTİHARI BİLMİYORDUK"

İstanbul Fatih İlçesi'nde intihar eden kardeşlerin elektriğinin kesildiği sosyal medyada ve yabancı medyadaki birçok haber sitesinde yerini almıştı. BEDAŞ konu üzerine açıklamasında dört kardeşin intiharından haberi olmayan ekiplerin, hayatını kaybedenlerin adına olmayan dairenin elektriğini kestiği ve tamamen bilgisizlikten kaynaklı olduğunu ve intihar olayının öğrenilmesi ardından elektriğin hemen açıldığını açıklamıştı. Bu konu hakkında da gerekli kurumlar harekete geçerek soruşturma başlatmıştı.

İNTİHAR ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPTILAR!

Bu haberlerde medyada yer almasına rağmen dört kardeşin intiharı üzerinden ideolojilerini kullanarak sokak hareketleri başlatmak isteyen oluşumlardan biri de Halkevleri oldu. İntiharı toplumda infiale çevirmek için sokağa çıkan Halkevleri, "İntihar değil, cinayet!" diyerek "Fatih'te dört kardeş intihara sürüklendi! İnsanca yaşamak istiyoruz", "Milyonlar aç, milyonlar işsiz, batsın kapitalist sisteminiz" pankartları açtılar. Bir ailenin dramı üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştılar ve halkı manipüle etmek için çabaladılar. Trajik bir intihardan yola çıkan bu gruplar, kardeşlerin intihar olayında psikolojik tedavi gördüklerini göz ardı edip sadece 'maddi sıkıntı' vurgusu yaparak propaganda yaptıkları da ortaya çıkmış oldu.

İNTİHARI BİLE İDEOLOJİK MALZEME YAPTILAR!

İstanbul Fatih İlçesi Kocamustafapaşa Mahallesi'nde de Fatih Dayanışması isimli grupta bir eylem gerçekleştirdi. Bu eylemde de kara propaganda yapmak için diğer sokak eylemlerinde olduğu gibi aynı söylemler kullanıldı. Yapılan açıklama "Geçtiğimiz günlerde Fatih'te ana akım medyanın intihar diye verdiği ama apaçık cinayet olan vahim bir olay yaşandı. Fatih'te oturan ve geçim derdiyle daha fazla yaşayamayan dört kardeş siyanür içerek yaşamlarına son verdi. BEDAŞ yetkilileri büyük bir ahlaki sorumsuzlukla daha cenazeler çıkmadan gelip elektriklerini kestiler" denildi. Ayrıca "Oysa tablo çok açık: Sistemin yarattığı ekonomik kriz bir cinayet daha işledi. Dört kardeşin tetikçisi sistem, failleri ise çok uzun süredir ülkeyi yönetenlerdir" diyerek intihar gibi bir trajediyi bile siyasi malzemeye çevirmekten geri durmayacak kadar ahlaki duruştan uzak kaldılar.

İNTİHARI SINIFSAL MÜCADELEYLE AÇIKLAMAK!

Türkiye'deki gazete ve televizyonlarda dört kardeşin yoksulluktan intihar ettiklerine dair haberler sunulurken yabancı haber kaynaklarında da aynı şekilde haberler yayınlandı. Bazı sol gazeteler ve haber siteleri de kardeşlerin intiharının ardından bunun sınıfsal bir durum olduğunu bile yazabildi. Örneğin Evrensel gazetesinde yer alan bir köşe yazısında, başka intihar olayları örnek gösterilerek, intiharı kendi ideolojik bakış açılarına uyarlamaya kalmaktan bile geri durmadılar, bunu sınıfsal bir durum olarak dile getirdiler. İntiharı bile sınıfsal mücadele düşüncelerine malzeme yaptılar. Dün gece de İstanbul Taksim meydanında Öğrenci Faaliyeti'nden oldukları öğrenilen iki kişi de "İntihar değil, bu bir cinayet! Bunalım değil ekonomik kriz!", "Milyonlar aç milyonlar işsiz" diye slogan atarak intiharı ideolojik malzemeye dönüştürmeye kalktı.

YABANCI VE TÜRK MEDYASI DA DESTEK VERDİ

BBC Türkçe, DW, The Independent, Euronews gibi başka yabancı kaynaklı haber sitelerinde de psikolojik tedavi gördükleri çok fazla dile getirilmezken, yoksulluktan dolayı intihar ettikleri çokça vurgulandı. Sokağa çıkan ve gezi kalkışmasında kullanılan yöntemlere benzer yöntemler kullanan DirenÜniversite gibi grupların haberleri de onları destekleyen düşünceye sahip kimi medya organlarında yerini aldı. Bianet, Halktv.com.tr, ODA TV, sendika.org, Karınca gazetesi, Birgün gazetesi, Evrensel gazetesi ve Türkiye çapında kimi yaygın medyanın bir kısmı da buna dâhil oldu. Türkiye içerisindeki bazı sitelerde "İntihar eden dört kardeşe yapılan ayıp için sokağa çıktılar" başlığı altındaki haber girişinde "İstanbul Fatih'te maddi sıkıntılara dayanamayan dört kardeş intihar etmiş" diyerek intiharı kullanma eğilimine girdi. Sosyal medyada aynı şekilde kara propaganda aracı olarak intihar kullanılmaya çalışılıyor.

SOSYAL MEDYADA DESTEK VERİLDİ

Sosyal medyada intiharın yer alış şeklide tartışılıyor. Kimi trol hesaplar farklı grupların sokakta yaptığı yürüyüşlere ve açıklamalara destek verdiği görüldü. Kimi hesaplar ise "Tüm Türkiye olarak tek yumruk olarak meydanlarda neden olamıyoruz" diyerek insanları sokağa çıkmaya teşvik etti. Sosyal medya mecrası olan Twitter'da #intihardeğilcinayet hashtag açıldı. İntihar eden dört kardeşin ve Antalya'da bir babanın ailesini siyanürle zehirlemesi sosyal medyada manipüle edildi. Sosyal medya #intihardeğilcinayet hashtaginde Türkiye genelinde yoksulluk olduğu ve ekonominin ne kadar kötü olduğunu dair birçok tweet atıldı ve intihar olayının sebebinin ekonomik koşullar olduğu vurgulanarak kara propaganda yapıldı. Amacın Türkiye'yi karalamak olduğu sosyal medyada da ortaya çıktı.

EN ÇOK İNTİHAR EDEN İLK İKİ ÜLKE: FİNLANDİYE VE RUSYATÜRKİYE 100. SIRADA!

Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre en çok intiharın yaşandığı ülkelerden birincisi Finlandiya, ikincisi Rusya, üçüncüsü Belarus, dördüncüsü Letonya, beşincisi Estonya, altıncısı Macaristan, yedincisi Slovenya, sekizincisi Ukrayna, dokuzuncusu Kazakistan, onuncusu ise Finlandiya. Türkiye ise en çok intihar gerçekleştiren ülkeler arasında 100. sırada yer alıyor.

İNTİHARI HABERLEŞTİRİRKEN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

En son Antalya'da geçtiğimiz gün dört kişinin siyanürden zehirlenerek ölü bulunması ardından ilk olarak bunu da bir intihar olduğu vurgulandı. Ancak sonradan bunun baba tarafından işlenen bir cinayet olduğu ve sonra da kendisinin intihar ettiği ortaya çıktı. Uzmanlara göre intihar haberlerinin ele alınışı konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü uzmanlara göre haberin yazılışında kullanılan içerik toplumda tetikleyici olabiliyor.