Soçi Mutabakatı’na bağlılık teyidi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde, Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve iki liderin 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiği bildirildi.Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımların da konuşulduğu kaydedildi.Bu, iki liderin bu yıl içerisinde sekizinci telefon görüşmesi oldu. Erdoğan ile Putin 2019 yılı içerisinde altı kez de başbaşa görüşme gerçekleştirmişti. Putin, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından geçen üç yılı aşkın sürede Erdoğan'ın en fazla görüştüğü yabancı liderler arasında yer alıyor. Darbe girişiminden bu yana geçen yaklaşık 39 aylık süre içerisinde iki lider 24 kez yüz yüze; 46 defa da telefonda olmak üzere toplam 70 kere görüştü.İki liderin bu süre zarfında yaptığı görüşmelerin en önemli gündem maddesini Suriye oluşturdu.