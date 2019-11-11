AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak fidan dikti

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak saat 11.11'de düzenlenen etkinliğin Eyüpsultan Pirinççi ağaçlandırma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çok sayıda teşkilat mensubu ve çeşitli okullardan gelen çok sayıda öğrenci katıldı.

'' DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE...''

Protokol konuşmalarının ardından yapılan ağaç dikim sahasına geçen İl Başkanı Şenocak, Vali Yerlikaya, İlçe Başkanı Koçyiğit ve Belediye Başkanı Köken birlikte ağaç dikti. Törene katılan öğrencilerle de fidan dikerek can suyu veren İl Başkanı Şenocak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün 81 ilimizde 2023 ayrı noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu.

Bizler de gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak, 'Geleceğe Nefes' olabilmek için Eyüpsultan Pirinççi ağaçlandırma alanında fidanları toprakla buluşturduk." dedi.