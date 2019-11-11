"Atatürk'ün partisiyiz" diyen CHP terör örgütlerinin arka bahçesi oldu! İşte CHP'lilerin arka çıktığı teröristler

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınına bağlanarak CHP'nin koruduğu teröristler ve CHP'nin terör ile bağlantısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

CHP terör örgütlerinin arka bahçesi oldu! İşte CHP'lilerin arka çıktığı teröristler

"BİR İLİŞKİ DAMARI VAR"

Emin Pazarcı, "CHP ile terör örgüt arasındaki yakın ilişkinin geçmişi eskiye dayanıyor. 1970 yıllara kadar giden bir ilişki damarı var. Ve bu damar CHP'yi etkisi altına almış durumda. Bunun örnekleri çok eski. Geçmişten bugüne CHP terör ile iç içe oldu ve terörü hep destekledi. 1980'li yıllarda biz öğrenciyken sol örgütler bizi kurşunlardı. Biz onları şikayet etmeye karakola gittiğimizde CHP milletvekilleri ile karşı karşıya kalırdık." ifadelerini kullandı.

SABIKA ÇOK KABARIK

Pazarcı, "CHP'lilerin methiyeler dizdiği Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi boyunca yaptığı tek şey militanları affetmek oldu. Hasta diye affedilenler daha sonra polisle çatışırken görüldü. Maalesef CHP'nin sabıkası kabarık. Bugün de terör örgütüne destek veren, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile iş biriliği içinde olan bir görüntü çiziyor." dedi..



YPG'YE BİRÇOK KEZ SAHİP ÇIKTILAR

CHP'nin teröristlere sahip çıkması ne yazık ki ilk değil. Son yaşlanan örneklerden birisi de Erdal Aksünger'in sözleri olmuştu. Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.

Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

FETÖ'YÜ DE SAVUNMUŞTU

CHP'li Aksünger, sadece YPG'lilere kol kanat germekle kalmamış, Türkiye'yi tehdit eden bir diğer terör örgütü FETÖ'ye de kalkan olmuştu. Aksünger, ABD'de FETÖ'nün sözcülüğüne savunmuş, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğunu defalarca dile getirmişti..

KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu..

"PYD SİYASİ OLUŞUMDUR"

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz de Genel Başkanı gibi teröristleri aklamaya çalışmış ve "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." demişti..

SİHA SEZGİN TERÖRİSTLERE TOZ KONDURMUYOR!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katılmış, toplantıya Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurmuştu. Tanrıkulu, açık açık Türkiye'ye silah doğrultan teröristlere aklama peşine düşerek PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu..

ONCA SALDIRIYI GÖRMEZDEN GELDİLER!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de partidaşları gibi PKK'nın uzantılarının onca saldırısını görmezden gelip, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemişti..