İstihbaratçı subayın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kemankeş Mahallesi'ndeki üç katlı binanın bahçesinde ceset gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın üçüncü katındaki evin zilini çaldıklarında kapıyı Le Mesurier'in eşi açtı. Durumu polislerden öğrenen eşi de kısa süreli şok geçirdi.

Bir süredir anti-depresan ilaçları aldığı öğrenilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in balkona çıkıp kendini boşluğa bıraktığı ihtimali üzerinde durulsa da bazı çevreler cesedin evin içinde bulunduğu yönünde yayınlarla olayı saptırmaya çalıştı.

SABAH'ın polis kaynaklarından edindiği bilgilere göre, binadan düştüğü ya da intihar ettiği değerlendiriliyor. Polis ekipleri kamera kayıtlarında çalışma yapıyor.

Yapılan ilk incelemeye göre, ölen şahsın vücudunda kesinlikle silah ve bıçak izine rastlanılmadı. James Gustaf Edward Le Mesurier eşinin verdiği ilk ifadesinde, "Dün gece birlikte yemek yedik. Yemekten sonra yatak odamızda uyku hapı içtik. Sonra uyuduk. Birkaç saat sonra evin kapısının zili defalarca çalınmış. Zil sesine uyandığımda eşimin binadan düştüğünü ve öldüğünü öğrendim" dediği belirtildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Suriye'de Beyaz Baretliler adıyla bilinen sivil savunma ekiplerinin kurucusu olan eski İngiliz istihbarat subayı olduğu iddia ediliyor.