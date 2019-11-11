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'de 22 düzensiz yakalandı

'in Konak ilçesinde yasa dışı yollarla çıkmaya hazırlanan 22 düzensiz yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.11.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 12:02
İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun Ballıkuyu Caddesi civarında toplandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzensiz göçmenlerin belirlenen adresten araçlarla alınmasının ardından takibe başlayan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler, Somali uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Araçta yapılan aramada 11 can yeleği ile 2 pompa da ele geçirildi.

Operasyonda, yasa dışı geçişi geçişi organize ettikleri iddiasıyla Ç.B, C.Ü, A.E.A, S.S.S, ve G.D. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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