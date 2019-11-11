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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul ’nda Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan 10 göçmen ve onları kaçırmaya hazırlanan bir insan kaçakçısı kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:24
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul Emniyeti Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'düzensiz göç ile mücadele' konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Zeytinburnu’nda kaçak göçmen operasyonu

KOVALAMACA YAŞANDI

Ekipler, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde göçmenlerin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Aracı kullanan Azerbaycan uyruklu 31 yaşındaki Ruslan J. Ekiplerden kaçmaya başladı. Polis ve şüpheli arasında yaşanan kovalamaca ardından şoför yakalandı.

Ekipler araçta detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramada, 4 adet can yeleği ele geçirildi. Yapılan çalışmaların devamında göçmelerin para karşılığı anlaşarak Yunanistan'a gitmek için araca bindikleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili muhafaza altına alınan göçmenler hakkında idari işlemleri başlatıldı. Gözaltına alınan şoför Ruslan J. İse işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
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