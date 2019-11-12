Atatürk’ü ucuz siyasete alet etti

BUGÜN NELER OLDU

Kılıçdaroğlu, önceki gün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Gençlik Kolları'nca düzenlenen "Hatıran Yeter" etkinliğine katıldı. 81 ilden gelen gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, sözde vefatının 81. Yılında Mustafa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı ancak kullandığı cümlelerle yine bir skandala imza attı. "Her şeyden önce Mustafa Kemal'i tanımak, Mustafa Kemal'i bilmek farklı bir şeydir, bir devrimciyi tanıyacağız. Gardırop Atatürkçülüğünden uzak duracağız" gibi ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında ise yine milletin sandığa yansıyan iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu "Mustafa Kemal'i anlamak 10 Kasım'larda oturup ağlamak değildir. Kenan Evren ve arkadaşlarının topluma dayattıkları Atatürkçülük, gardırop Atatürkçülüğüdür. Bizim önerdiğimiz ve baş tacı yaptığımız Atatürkçülük alın terine değer veren, üreten, güçlü Türkiye'den yana olan anlayıştır" derken gençlere "Şimdi dördüncü devrime hep birlikte hazır olmalıyız" diye seslendi.Kılıçdaroğlu'nun 'dördüncü devrimden' ne kast ettiği ise konuşmasının devamındaki cümlelerle ortaya çıktı. Demokrasiden dem vuran ve "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız" diyen Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyle ne kast ettiğini ise gençlere yönelik "Hepiniz hazır mısınız? Beyefendiyi aşağı indireceğiz" şeklindeki sözleri ortaya koydu.