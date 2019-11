Ev Sahibi Olmak İsteyenlerin Tasarrufları Sigortalanıyor

Türkiye'de 1990'lı yılların başından itibaren uygulanmakta olan tasarrufa dayalı finansman modeli, bireylerin bir araya gelmesiyle oluşturulan sinerji ile ev ve araç satın almak için finansman ihtiyacının karşılanması temeline dayanıyor. Tasarruf A.Ş. Genel Müdürü Eda Yazıcı Belgen, "Yeni ve esnek çözümler sunan sektörümüz her bütçeye uygun belirlenebilen maliyetleri, faiz yükünün olmaması ve çok alternatifli taksit seçenekleri ile pek çok kişinin hayalleri için adım atacağı bir fırsat sunuyor. Hızlı bir büyüme trendi gösteren sektörümüzün tüm bu avantajlarına ek olarak, güçlü çözüm ortaklarımız Turkcell Dijital İş Servisleri ve HDI Sigorta ile güvenilir ve öncü hizmetler geliştirerek sektördeki diğer oyunculardan ayrıştık" dedi. Ayrıştıkları hizmetleri açıklayan Belgen, "Öncelikle müşterilerimizin güven içinde ev hayallerini gerçekleştirmeleri için tasarruflarına gözümüz gibi bakıyoruz, akıllarında en ufak bir soru işareti kalmaması için tasarruflarını sigorta ile, kişisel verilerini ise veri güvenliği doğrultusunda güvenilir bir sistem alt yapısıyla korumaya aldık" diyerek konunun öneminin altını çizdi.



Tasarruf A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman ise konuşmasında, "Her bir birey, geliri ne olursa olsun, kendi emeği ve tasarrufuyla hayalindeki yatırıma sahip olabilecek. Bugün, insanlarda ev ya da araç sahibi olmanın çok zor olduğu, bunun için yüksek bedellerin yıllar boyu ödenmesi gerektiği düşüncesi var. İşte biz tam da bu algıyı yıkmak için esnek ve her bütçeye uygun, güvenilir hizmetler geliştirdik" şeklinde görüşlerini paylaştı.



Tasarruf A.Ş.'nin dijital altyapısını üstlenen Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar ve Tasarruf A.Ş.'ye özel geliştirilen "Tasarrufum Güvende Sigortası"nı hizmete sunan HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Fıstıkçı'nın katılımlarıyla gerçekleşen panelde, müşterilere sunulan veri güvenliği, hızlı dijital hizmetler ve paralarını güvence altına alan sigorta hizmetlerinin detayları paylaşıldı. Etkinlikte konuşma yapan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin da tasarrufun ülkemiz ekonomisi ve birikim yapmak isteyen her gelir düzeyinden bireyler için önemini vurguladı.

LANSMAN, YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISINI VE FARK YARATAN HİZMETLERİ YANSITTI

Tasarruf A.Ş lansmanda, sektörde benzeri bulunmayan ve hali hazırda uygulanan tüm yeni uygulamaları davetlilerinin beğenisine ve deneyimlemesine sundu. Davetliler, hayal ettikleri evi VR gözlük ile kurgulayarak, tasarruf.com.tr üzerinden hızlıca ulaştıkları online tasarruf uzmanı ile canlı bağlantı kurdu, görüşme gerçekleştirdi ve bilgi aldı. Yanı sıra kâğıt ile enerji israfını önlemek için tüm satış kanallarında mevcutta uygulanan dijital imza ile sözleşmelerini imzaladılar.



Tasarruf A.Ş. sponsorluğunda hazırlanan Tasarruf El Kitabı'nın da katılımcılarla paylaşıldığı etkinlikte ayrıca sosyal fayda oluşturmayı hayati bir öncelik olarak belirleyen ve bu çerçevede Darüşşafaka Cemiyeti ile gönüllü çalışmalar yürüten Tasarruf A.Ş., lansmana katılım gösteren davetliler için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışta bulundu.