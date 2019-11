BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında vatandaşlara hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Şu güzel manzara ülkemizin 81 vilayetindeki 2 bin 23 ayrı noktada aynı anda yaşanıyor. Saat 11.11'de, toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır.Ankara'daki fidan dikim alanından her yaştan, her meslekten, her meşrepten tüm tabiat aşığı kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rab'bimden niyaz ediyorum.Milletimiz hep olduğu gibi bugün de tarih yazıyor. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık. Ülkemizin orman alanını artırmak için 17 yılda büyük yatırımlar yaptık. 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Biz fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz.Ecdamız "Ağaç dalıyla gürler" der. Biz de 82 milyon hep birlikte ortaya koyacağımız eserlerle ve elbette diktiğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz. Milletimiz istiklaline ve istikbaline yönelik saldırılara karşı verdiği mücadeleyle tarih yazıyor, terör örgütlerine karşı tarih yazıyor. Ekonomide, sanayide, ihracatta, turizmde her alanda tarih yazıyor.Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı, haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar hani, nerede? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi bir çıra gibi yakmaktı.Bodrum'da, Marmaris'te, İzmir'de, Antalya'da, birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü onların yan kolları kendileri bunları açıkladılar, 'biz yaktık' dediler. Onlar yaktılar, biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu tuzakların hepsini de boşa çıkardık. Her meselemizde olduğu gibi ağaçlandırma seferberliğimizde de milletimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle çalışıyoruz. Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter, ama biz onların kollarını kesiyoruz, o yerine gelmez.Dede Korkut ağacı "Ağaç ağaç dersem sana arlanma ağaç, Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç, Musa Kelimin asası ağaç, büyük büyük suların köprüsü ağaç, kara kara denizlerin gemisi ağaç, Zülfikar'ın kını ile kabzası ağaç" ifadeleriyle anlatır. Hazreti Mevlana insanlara öğüdünü tabiat üzerinden Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol" sözleriyle verir. Aşık Veysel "Benim sadık yarim kara topraktır" der. Dünyada toprağı böylesine sadık bir yar olarak gören başka bir millet var mıdır bilmiyorum.DUA: Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan alana gelişlerinin ardından fidan dikerek can suyu verdi. Tanıtım filminin gösterildiği programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ormanlarda doğal olarak yetişen 65 bitki türü kullanarak hazırlanan el yapımı tablo hediye etti.Çocuklarla "Tohumlar fidana, fidanlar ağaca" şarkısını seslendiren Erdoğan, "Bu ormanlar kuşlarımızın yuvası olacak. Yakanlar... Allah'ın laneti onların üzerine olsun. İnşallah birkaç yıl sonra buraları böyle görmeyeceğiz. Bütün bu fidanlar artık ağaca dönüşecek ve bunların arasında gelip pikniklerinizi yapacaksınız. Hayırlı olsun." dedi.Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.Emine Erdoğan fidan dikiminin sonrası oturdukları koltukta, Başkan Erdoğan'ın şapkasına takılan çam yapraklarını tek tek temizledi. Erdoğan çifti tören için özel olarak hazırlanan kıyafetleri de giydi.BAŞKAN Erdoğan, konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulunduğu Şırnak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bulunduğu Sinop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın bulunduğu Aksaray, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu Antalya ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bulunduğu Konya'daki fidan dikim alanlarıyla canlı bağlantı kurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak sınırları içinde Namaz Dağı'ndaydı. Soylu bölgeye şehit çocuğu Talha'yı da yanına alarak gitti. Soylu, Şırnak'ta 52 bin 200 fidanın dikildiğini kaydetti. Erdoğan, "Ankaralı çocuklar benim yanımda. Onların Şırnaklı çocuklara selamı var" dedikten sonra Sinop'ta bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a bağlanıldı. Sinop'ta 42 noktada 67 bin 250 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk "Sadece fidan dikmiyoruz, hep beraber köklü mazide olan bir geleceği canlandırıyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bulunduğu Aksaray'da gerçekleştirilen fidan dikimi törenine bağlantı sonrası Antalya'daki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüldü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki dikimden Ankara'ya bağlanan Bakan Çavuşoğlu'nun "Yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı geleceğe nefes olmak için Antalya'da dikmiş olacağız" sözlerine Erdoğan "Antalya'ya milyonları konuşmamız lazım" dedi. Son olarak Konya'ya canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ildeki fidan dikim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Milletimizin özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kampanyaya ilgisi bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda da 'ağaç günü' olarak değerlendirilmesi fikrini ortaya çıkardı. Biz de bu fikri destekledik ve 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz hafta imzaladım. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkemize, milletimize, gençliğimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra her yıl 11 Kasım ve saatler de 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacağız.