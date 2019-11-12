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'da yargılanan sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

'da davasında tutuksuz yargılanan memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Gülseren Karaşahin'e, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.11.2019 16:49
Konya'da yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Gülseren Karaşahin, yakınları ve avukatı katıldı.

Savcı, daha önceki mütalaasını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

1994-2016 yılları arasında polis memurluğu yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir ay önce emeklilik için dilekçe verdiği öğrenilen sanık Karaşahin, savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi, kendisine yönelik tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Karaşahin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Konya'da yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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