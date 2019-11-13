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Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay

Başkan ve Başkanı , Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. Yemekte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "'nin terörle mücadelesi" dosyası dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 22:51
Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı.



Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Trump'ın ikili görüşmesi 1 saat 15 dakika sürerken iki lider çalışma yemeğine geçti.




YEMEKTE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Yemekte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyası dikkat çekti.

Erdoğan ve Trump'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor..
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Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay
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