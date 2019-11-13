Türk öğrenciler, dünyadan rakipleriyle robotlarını yarıştıracak

Dijital dönüşüm, tüm sektörleri etkisi altına alırken, istihdamda da "teknoloji" dönemi resmi olarak başladı. Şirketlerin bu yeni istihdam ihtiyacından yola çıkan akademiler ise, öğrencilerini geleceğe hazırlamak amacıyla müfredatın yanı sıra farklı programlarla gençlerin teknolojiden faydalanabilme becerilerini en üst seviyeye taşıyor.

Eğitimin odağına teknoloji ve inovasyon kavramını koyan Nişantaşı Üniversitesi de her yıl bu kapsamda onlarca prestijli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Nişantaşı Üniversitesi'nin bu konudaki en iddialı etkinliği ise VEX Robotics Turnuvası…İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden oluşan takımların biraya geldiği, dünyanın en önemli robotik etkinliklerinden "VEX Robotics Turnuvası"nın Türkiye ayağı, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleşiyor. 2019-2020 sezonunun ilk turnuvası, NEOTECH Kampüs'ünde geleceğin robot tasarımcılarını bir araya getirecek. İnternet üstünden kayıt yaptıran ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında ücretsiz olarak turnuvalara katılma imkanı sunan VEX Robotics, gençlerin robotik ve kodlama alanında gelişmesini sağlarken takım ruhu oluşturma, problemlere karşı yaratıcı çözüm getirme gibi becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor.

DÜNYA FİNALİ İÇİN ADRES LOUISVILLE, KENTUCKY

Bu yılki turnuva, ilkokul-ortaokul kategorisinde VEX IQ Challenge Squared Away teması ve lise kategorisinde Tower Takeover temasıyla düzenlenecek. Turnuva sonucunda ise toplam 7 takım, Nisan ayında Amerika, Teksas'ta düzenlenen dünya finaline katılma şansı yakalayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan VEX Robotics Turnuvası'nın çıkışı, eğitime damgasını vuran "STEM"e (Science, Technology, Engineering ve Math) dayanıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin pedagojik bir yaklaşımla müfredata dönüştürüldüğü uygulamalı ve etkileşimli eğitim modeli olan STEM, günümüzde öğrencilerin teknolojik araç gereçlerden en yüksek faydayı elde ederek karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler üretecek donanımı kazandırmayı amaçlayan bir model.

2023'TE 1 MİLYON İŞ GÜCÜ TALEBİ

Ülkemizde de aktif olarak uygulanan bu modelle, geleceğin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu şekilde teknolojiye hakim nesiller yetiştiriliyor. Zira PwC verilerine göre, 2023 yılına kadar, Türkiye'deki 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3,5 milyonunun yolu bu eğitimden geçmiş olacak. Sadece 7 yıl içinde (2016-2023), STEM istihdam gereksiniminin 1 milyona yaklaşacağı belirtiliyor.

2010 yılından bu yana uygulamaya giren STEM eğitimi ile öğrenciler, ilkokul çağından itibaren robotik kodlama eğitimi alıyor. VEX Robotics Turnuvalarında bu becerilerini sınayan öğrenciler geliştirdikleri robotlarla yarışarak yurtdışında düzenlenen turnuvalara da katılmaya hak kazanabiliyor.