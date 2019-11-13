Türk vatandaşları sevgi gösterileriyle karşıladı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan dün saat 11.30'da Washington'a hareket etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından karşılandı. Konaklayacağı otele gelişinde de kendilerini bekleyen Türkler ve kalabalık bir grup, Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, otel önünde bekleyen kalabalığı selamladı. "Stop Terror PKK=PYD", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ve Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla bekleyişini sürdürdü.